В Петербурге в апреле будут введены в эксплуатацию школа и детсад

В апреле в Петродворцовом и Приморском районах застройщики введут в эксплуатацию два образовательных учреждения, которые построены за счет внебюджетных средств, делится пресс-служба Смольного.

Так, на Ропшинском шоссе, в ЖК "Новые кварталы Петергофа" откроется детский сад, рассчитанный на 110 мест. На территории объекта будут благоустроены игровые зоны и спортплощадка. В самом здании будет бассейн, игровые, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Кроме того, на Комендантском проспекте, участок 1, на площади ЖК "Чистое небо" откроет свои двери школа на 1100 мест. Здание оснащено двумя бассейнами и актовыми залами, учебно-производственными мастерскими, столовой, библиотекой. В школьном дворе расположится стадион с футбольным полем, комбинированными площадками для игры в волейбол и баскетбол.

Ожидается, что первых подопечных учебные заведения смогут принять уже в сентябре.