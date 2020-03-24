Полузащитник ФК "Ленинградец" Максим Астафьев заразился коронавирусом

Врачи подтвердили у полузащитника футбольного клуба «Ленинградец» Максима Астафьева коронавирус, сообщает команда на своей странице во «ВКонтакте».

Футболист находится в Боткинской больнице. Его госпитализировали 20 марта с повышенной температурой. По словам представителей команды, Астафьев чувствует себя хорошо, температуры, кашля или других симптомов у него нет.

Остальные игроки клуба и персонал соблюдают режим самоизоляции. Все они чувствуют себя хорошо и призывают заботиться о своем здоровье.

Астафьев – бывший игрок ряда команд, в том числе – «Зенита» и «Зенита-2». В «Ленинградец» он перешел в 2018 году, когда клуб был основан.

Сейчас известно о 495 случаях заражения коронавирусом в России. За последние сутки заболели пятеро петербуржцев.