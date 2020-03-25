Думские эсеры требуют большей прозрачности при расчете стоимости коммунальных услуг

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла законопроект, призванный поменять 157 статью Жилищного кодекса, которая посвящена размеру платы за жилищно-коммунальные услуги и принципам его формирования. Сложившаяся практика кажется социал-демократам чересчур "мутной" и способствующей произволу. Суть проблемы в том, что при отсутствии счетчиков расход можно измерять как аналоговым, так и расчетным способами. Вопреки тому, что первому способу, согласно постановлению правительства, должно отдаваться преимущество, в действительности, как правило, все происходит наоборот. При этом второй способ эсеры находят гораздо менее прозрачным.

"Чиновники чаще склоняются к расчетному методу, с использованием сложных, непонятных гражданам и зачастую ошибочных формул. В итоге людям приходится переплачивать за коммунальные услуги, либо обращаться в суды. Наша инициатива обязует региональные власти использовать аналоговый метод при определении нормативов", - рассказал о законопроекте лидер СР Сергей Миронов.

Аналоговый метод при отсутствии счетчиков в конкретной квартире предполагает использование в качестве основы для расчета показания в домах той же серии или похожих на них.