В Ленобласти разрешили протестовать возле зданий, занятых чиновниками и муниципалами

Парламент Ленинградской области принял поправки в региональное законодательство, разрешающие гражданам устраивать протестные акции у стен зданий, в которых расположены органы государственной и муниципальной власти, передает издание 47news.

Как пояснил единоросс Олег Петров, инициатива возникла после изучения решения Конституционного суда, осудившего запрет на демонстрации у правительственных зданий, который установили власти республики Коми. По мнению судей КС, при наложении подобных запретов региональные органы власти должны исходить из особенностей своей территории, а не из общих соображений.

Поправки внесли некоторый раскол в ряды единороссов: товарищ Петрова по партии Алексей Ломов опасается, что решением от 25 марта в дальнейшем смогут воспользоваться некие "враги".

В этот же день у органов власти разрешили митинговать и петербургские депутаты.