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16:58

Политолог Рогов ждет "ужесточения и деградации" режима после пандемии

фото ЗакС политика Политолог Рогов ждет "ужесточения и деградации" режима после пандемии

О социально-политических последствиях пандемии коронавируса для россиян порассуждал политолог Кирилл Рогов, уже сейчас замечающий первые шаги государства в рамках намеченного нового курса. Курс этот, в чем он не сомневается, обещает иметь под собой основу еще большую нетерпимость к проявлениям инакомыслия. В свою очередь, развяжет руки режиму для этого наделение Владимира Путина правом баллотироваться еще на два президентских срока, за что россиянам предлагается проголосовать 22 апреля на выборах, не имеющих юридической силы. Специалист выражает сожаление, что, по его наблюдениям, общество еще не до конца осознает суть поправок в Конституцию и установившуюся модель "Путин навсегда", и, соответственно, неоткуда взяться сопротивлению.

"Тем хуже для общества: недостаток реальной легитимности режим в такой ситуации будет компенсировать его ужесточением. И это коснется не только оппозиции, а всех. Сюжет с газетой «Ведомости» здесь очень характерен: это переход от имитационных техник к открыто агрессивным: получите в главные редактора «либерального СМИ» дегенерата. И это, скорее всего, только первый акт этой агрессии", - написал Рогов в своем Facebook.

Речь, согласно его прогнозу, следует вести не только о репрессиях и их расширении, но и "новом туре деградации" различных общественных институтов. Сопровождаться эта картина, судя по выходу России из соглашения ОПЕК и резкому в связи с этим удешевлению нефти, экономическими потрясениями и продолжительной нестабильностью, предрекает специалист.

"Оба участника (США и Саудовская Аравия) крайне раздражены поведением России и готовы объединить усилия для выдавливания ее с нефтяных рынков. И это очень плохая новость. Она предвещает нам, что в тот момент, когда для всего мира, более менее справившегося с острой фазой эпидемии (даст бог), наступит период быстрого восстановления, в России настанет время «затягивания поясов» (в экономическом смысле)", - резюмировал политолог Рогов.

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