В 2020 году Петербург украсят тремя миллионами цветов

Работники петербургских садово-парковых организаций высадят в течение года порядка 3 млн цветов, сообщают в комитете по благоустройству.

Начиная с конца апреля, когда после просушки откроются самые известные сады и парки, цветочные композиции в них разместят на газонах, клумбах и вазонах.

"Цветочная продукция выращивается не только для осуществления посадок на территориях зеленых насаждений общего пользования, подведомственных комитету, но и в целом для последующей реализации гражданам и сторонним организациям города", - подчеркивается в сообщении.

Учитывая то, что 2020 год объявлен годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне, основное внимание уделят оформлению улицы, ведущие к мемориалам. Прежде всего, речь идет о Пискаревском кладбище и примыкающему к нему проспекте Непокоренных.

За 2019 год садово-парковые предприятия высадили почти столько же - 2895 тысяч цветов.