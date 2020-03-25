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Поправки в Конституцию

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25 марта, 21:12

Двух активистов задержали у Гостиного двора

фото ЗакС политика Двух активистов задержали у Гостиного двора

Полиция 25 марта задержала двух участников одиночных пикетов в центре Петербурга.  Один из активистов, Александр Тонконогов, со второго этажа Гостиного двора призывал горожан отказаться от участия в голосовании по поправкам в Конституцию.

Полицейские при задержании силой повалили активиста на пол, придавили ногой и надели на него наручники, сообщается в Telegram-канале "Объектив реалий". 

Еще одной задержанной активисткой стала Александра Козичева. Девушка стояла на Невском проспекте с плакатом против применения насилия со стороны полицейских к участникам протестных акций. "Мой одиночный пикет законен. Задержание нет!", - гласила надпись на плакате. По данным "Объектив реалий", Козичеву доставили в 28 отдел полиции.

Туда же должны были отвезти Тонконогова. Однако точных данных о его местонахождении нет. 

ET-P4DrWsAI9bTB.jpg (110 KB)072c6ac1-405a-4eaf-9f52-5475326bb038.jpg (342 KB)фото: Telegram-каналы "Объектив реалий" и "ЯГражданин"

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