ГИК одобрил возложение полномочий ИКМО Юго-Запад на ТИК №6

Санкт-Петербургская избирательная одобрила передачу полномочий избирательной комиссии муниципального образования Юго-Запад на территориальный избирком №6. Решение принято на заседании 26 марта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Алла Егорова сообщила, что в Горизбирком поступило обращение от муниципального образования с просьбой согласовать передачу полномочий. Обязанности переходят ТИКу до окончания полномочий его состава в 2021 году, уточнила Егорова.

Напомним, ранее Горизбирком решил изменить избирательную систему Петербурга: отказаться от муниципальных избиркомов и увеличить число ТИКов. Ранее свои полномочия территориальным избиркомам отдали 19 ИКМО.

София Саттарова