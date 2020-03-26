ГИК утвердил председателя ИКМО «Адмиралтейский округ»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила кандидатуру нового главы избирательной комиссии муниципального образования «Адмиралтейский округ». Решение принято на заседании 26 марта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Как сообщила член ГИК Алла Егорова, рабочая группа утвердила на должность руководителя ИКМО Анастасию Коршунову. Ее кандидатуру предложила «Партия за справедливость», уточнила Егорова. Она добавила, что Коршунова работает в Мариинской больнице.

Напомним, во время кампании по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты «Адмиралтейского округа» на ИКМО поступили жалобы от желающих стать мундепами. Они утверждали, что муниципальная комиссия не принимает их документы. Горизбирком обязал ИКМО принять все бумаги у потенциальных кандидатов и направил проконтролировать ситуацию одного из членов ГИК.

София Саттарова