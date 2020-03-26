Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

11:05

ГИК утвердил председателя ИКМО «Адмиралтейский округ»

фото ЗакС политика ГИК утвердил председателя ИКМО «Адмиралтейский округ»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила кандидатуру нового главы избирательной комиссии муниципального образования «Адмиралтейский округ». Решение принято на заседании 26 марта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Как сообщила член ГИК Алла Егорова, рабочая группа утвердила на должность руководителя ИКМО Анастасию Коршунову. Ее кандидатуру предложила «Партия за справедливость», уточнила Егорова. Она добавила, что Коршунова работает в Мариинской больнице. 

Напомним, во время кампании по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты «Адмиралтейского округа» на ИКМО поступили жалобы от желающих стать мундепами. Они утверждали, что муниципальная комиссия не принимает их документы. Горизбирком обязал ИКМО принять все бумаги у потенциальных кандидатов и направил проконтролировать ситуацию одного из членов ГИК.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:20 КГИОП не считает объектами культнаследия метро "Площадь Ленина" и манеж лейб-гвардии Финляндского полка

13:58 Амосов зовет других депутатов на полигон Красный бор

13:50 Думский единоросс просит СК изучить версию о том, что COVID-19 - биологическое оружие США

13:27 На Черной речке выселяют хостел, в котором кровати стояли на трубах с кипятком

13:18 Mail.ru Group выделит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

13:14 Движение «Голос»: Публичного обсуждения поправок не было

12:59 В Исаакиевском соборе продолжаются службы: их посещают единицы

12:45 В СКР создали группу по предупреждению распространения фейк-ньюс о COVID-19

12:23 Вредившие фонтанам Петергофа земляные работы привели к уголовному делу

12:15 Архангельские депутаты разрешили митинговать у зданий органов власти

12:07 Муниципал: Депутаты МО “Новоизмайловское” отказались рассматривать вопрос о включении в совет победивших через суд кандидатов

11:56 Петербургским курьерам могут разрешить ездить по выделенной полосе

11:46 Петербургский Роспотребнадзор смягчил запрет на посещение поликлиник

11:22 Навальный признался, что не может доверять Гудкову

11:19 COVID-19 выявили у 840 россиян: за сутки число заболевших увеличилось на 182 человека

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru