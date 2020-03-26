КГИОП не считает объектами культнаследия метро "Площадь Ленина" и манеж лейб-гвардии Финляндского полка

Комиссия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рекомендует не включать в список выявленных объектов культнаследия вестибюль и подземный зал станции метро "Площадь Ленина", а также расположенный на Васильевском острове манеж лейб-гвардии Финляндского полка.

В КГИОП напомнили, что станцию открыли в июне 1958 года. Её скромное внутреннее убранство сложилось после вступления в законную силу постановления ЦК КПСС "об излишествах" и схоже со многими вестибюлями "синей" ветки подземки.

"Архитектурный облик подземных залов достаточно однообразен, имеет много типических черт и не обладает выдающейся архитектурно-художественной ценностью", - считают в КГИОП.

В свою очередь бывшее здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка "не достойно" включения в список объектов культнаследия, так как было полностью перестроено в конце 1960-х годов.