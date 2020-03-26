Приставов заинтересовал участок Дмитрия Медведева в элитном посёлке "Архангельское"

Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП получило в собственность один из земельных участков бывшего российского премьера Дмитрия Медведева, который находится в элитном посёлке "Архангельское", делится "Собеседник".

Согласно выписке из ЕГРН, в разделе "Арест и ограничения" участка, принадлежащего чиновнику, появилась отметка "Возможны проблемы".

Ещё в 2012 году Медведев арендовал у РФ два участка в посёлке совокупной площадью 47 соток на 49 лет. В последних выписках из реестра имя экс-премьера не упоминается.

Почему нынешний сотрудник Совбеза лишился земли, не сообщается, однако в документах Росреестра в графе "contact owner" указана электронная почта, домен которой принадлежит непубличному акционерному обществу "Дом.рф", нынешнем главой которого является вице-премьер Виталий Мутко.

"Собеседник" предположил, что участок у Медведева могли изъять из-за наличия какого-то долга, однако он нигде не значится должником. Также журналисты выдвинули версию, что таким образом землю переводят из государственной в личную собственность.