Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус

Каждый депутат Государственной думы пройдет проверку на наличие коронавирусной инфекции в понедельник, 30 марта, пишет "Интерфакс". Относительно "жириновцев" эту информацию подтвердил член партии Ярослав Нилов, в остальных партиях - "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ - это подтвердили анонимно.

Несмотря на то, что нижняя палата Федерального парламента состоит из 450 членов, которые могут находиться одновременно в одном помещении, полный карантин для нее пока не объявлен. На удаленный режим работы отправили всего нескольких депутатов.

Сегодня, 27 марта, число инфицированных коронавирусом россиян превысило тысячу человек, а количество смертей выросло до трех.