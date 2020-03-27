Центризбирком скорректировал свою работу из-за переноса голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия внесла изменение в ранее принятые постановления о работе во время подготовки и проведения голосования по Конституции. Решение принято на заседании 27 марта.

Глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что уже выполненная работа по подготовке голосования не аннулируется. Работа, на которую не влияет эпидемиологическая обстановка, будет продолжена, добавила председатель Центризбиркома.

В частности, по ее словам, билборды с информацией о голосовании убирать не будут. При этом, ранее запланированный поквартирный обход отменяется, сообщила Памфилова.

Она добавила, что аннулированы будут все поданные заявления о голосовании не по месту регистрации. Прием таких заявлений начался 25 марта, напомнила глава ЦИК. Она заявила, что было подано несколько тысяч заявлений. Их аннулирование - это логично, считает Памфилова.

- Спасибо нашим гражданам за активность, но, в любом случае, предлагается сейчас не только прекратить прием заявлений, предлагается все поданные заявления, я прошу прощения у граждан, аннулировать. Это абсолютно логично, поскольку через неизвестное количество времени, когда будет определена дата общероссийского голосования, у людей могут серьезным образом измениться обстоятельства. В любом случае, лучше сейчас все обнулить и очистить, - считает руководитель Центризюиркома.

После назначения новой даты голосования ЦИК пересмотрит разработанный ранее план работы, сообщила Памфилова. По ее словам, может быть изменена возможность организации досрочного голосования в течение семи дней.