В историческом доме на Крестовском острове выявили несанкционированные работы

Сотрудники КГИОП обнаружили незаконные земляные работы под зданием главного корпуса хозяйственного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских, расположенным на Крестовском острове и признанным памятником регионального значения, сообщает строительное издание "Канонер".

Впервые тревогу об этом забили прохожие в прошлом месяце, заметив рядом с постройкой XIX века горы земли. Профессионалы из комитета, прибыв на место, зафиксировали "неладное" и квалифицировали увиденное как самовольные работы. В настоящее время чиновники обсуждают меры, которые в связи с этим следует принять.

Дом-памятник на сегодняшний день находится в частной собственности. На своем нынешнем месте он появился в 1852 году. Архитектором выступил Андрей Штакеншнейдер, чьими постройками, в частности, знаменит Петергоф.