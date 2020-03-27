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17:31

Беглов поздравил театралов с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил театралов с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с всех работников этой сферы и поклонников международным днем театра, который отмечается 27 марта.

Беглов напомнил, что в 2020 году театры встречают праздник "в сложной ситуации". В связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге и других городах театры закрыты для посещения – так же, как музеи, зоопарки, выставочные центры, фитнес-клубы, спортзалы, церкви и другие учреждения.

"Спасибо всем, кто посвятил себя петербургской сцене – за верность призванию и преданное служение искусству. Ваш труд и талант прославляют Санкт-Петербург – город великих театральных традиций", - заявил Беглов, пожелав театральным работникам здоровья, вдохновения, премьер и "скорейшего возвращения в зал благодарных зрителей".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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