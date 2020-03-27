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17:51

Суд отменил условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера

фото ЗакС политика Суд отменил условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера

Калининградский областной суд отменил решение первой инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН Александра Реймера, передает ТАСС.

Решение было принято по итогам рассмотрения апелляции прокуратуры. Центральный суд Калининграда удовлетворил ходатайство защиты об УДО, и прокуратура обжаловала решение, поскольку Реймер не возместил ущерб в рамках приговора по своему делу.

Реймера в 2017 году осудили на 8 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Его признали виновным в хищении порядка 2,7 млрд рублей на закупках электронных браслетов для ФСИН в 2010 – 2012 годах. Также сроки получили другие фигуранты дела: экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов (5 лет и 8 месяцев колонии) и директор ФГУП "ЦИТОС" Виктор Определенков (6 лет колонии).

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