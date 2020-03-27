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18:46

Удальцов ждет создания "антикризисного фонда" для сбора денег с олигархов

фото ЗакС политика Удальцов ждет создания "антикризисного фонда" для сбора денег с олигархов

Политик Сергей Удальцов в статье, посвященной "разгулу" коронавирусной инфекции, обратил внимание, что по мере того, как эпидемия расползается по стране, все тише ведут себя сверхбогатые россияне-бизнесмены. В новой статье под названием "Вакцина социализма" он называет конкретные имена: Олег Дерипаска, Леонид Федун, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко. В предельно тяжелый для всего населения момент не пытаться идти ему на выручку для людей с такими капиталами, по мнению лидера "Левого фронта", есть не что иное, как "стыд и позор".

"В таких условиях будет правильным потребовать от Путина, чтобы государство создало специальный Антикризисный фонд и публично обязало сверхбогатых россиян вкладывать в него свои средства. Пусть затягивают пояса и делятся с народом. На эти деньги можно будет поддержать в трудный момент простых граждан, не дать окончательно схлопнуться отечественной экономике", - пишет он в статье на портале "Свободная пресса".

Одновременно с победой над пандемией, постулирует политик, следует победить капиталистический строй и изменить внутриполитический курс страны.

В России по состоянию на 27 марта заражено коронавирусной инфекцией COVID-19 1036 человек. Львиная их доля - в столице.

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