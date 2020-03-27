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19:21

ВООПИиК встревожено работами в доме Ниссена на Фонтанке

фото ЗакС политика ВООПИиК встревожено работами в доме Ниссена на Фонтанке

Представители петербургского отделения ВООПИиК сигнализировали о сомнительных, по их мнению, отделочных работах, которые ведутся на лестнице доходного дома Ниссена (набережная реки Фонтанки, 183).

Утверждается, будто бы ремонтирует парадную один из жильцов, который избавляет интерьеры от исторической плитки, обещая заменить ее новой. При этом, по его уверению, образцы старой плитки отправятся на хранение в КГИОП.

"Зачем понадобилось менять плитку неясно, на вид она в хорошем состоянии. Несколько дней ранее "на сохранение" был отправлен изразцовый камин и печь одной из квартир", - пишут градозащитники.

По их предположению, меняют плитку незаконно, поскольку никаких официальных экспертиз, позволявших бы это делать, им в открытом доступе найти не удалось.

Дом А.И. Ниссена представляет собой объект культурно-исторического наследия.

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