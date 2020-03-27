18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:44

В преддверии нерабочей недели Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции

фото ЗакС политика В преддверии нерабочей недели Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции

Следующую неделю, объявленную президентом нерабочей в связи с пандемией коронавируса, петербуржцам следует провести строго сообразуясь с режимом самоизоляции, заявил губернатор Александр Беглов, которого цитирует сайт городского правительства.

"Полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития эпидемии на сегодняшний день. Это не заключение, а разумная предосторожность. Чтобы однажды не пришлось корить себя за беспечность", - отметил глава города.

В его понимании, соотечественники, пренебрегающие мерами предосторожности или призывающие ими пренебрегать, представляют собой либо просто безответственных людей, либо сознательных "провокаторов".

"Когда возникают лесные пожары, главная мера, которая защищает от выгорания не только лес, но и ближайшее жильё - пропахать защитные полосы и отрезать путь огню. Сейчас мы должны отрезать путь вирусу", - гласит метафора Беглова.

По его словам, Россия - уникальное государство, поскольку лишь оно смогло предоставить гражданам в сложившихся условиях такого рода бесплатный отпуск.

Отметим, впрочем, что руководство страны скорректировало свое видение следующей недели и рассчитывает, что граждане все-таки будут трудиться, но в удаленном режиме.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
19:44 В преддверии нерабочей недели Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции

19:21 ВООПИиК встревожено работами в доме Ниссена на Фонтанке

18:58 "Пастырский долг": Как епархия не подчинилась Смольному

18:57 СМИ: Кремль наметил новые даты для голосования по поправкам в Конституцию

18:46 Удальцов ждет создания "антикризисного фонда" для сбора денег с олигархов

18:26 Новым замглавы КРТИ стал Юрий Корнилов

18:13 На ближайшей неделе метро будет работать по "графику выходного дня"

17:51 Суд отменил условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера

17:34 СМИ: В Архангельской области закроют весь общепит

17:31 Беглов поздравил театралов с профессиональным праздником

17:20 В историческом доме на Крестовском острове выявили несанкционированные работы

17:10 Смольный подготовил законопроект о налоговых льготах для бизнеса

16:56 "Как паршивый затяжной грипп": Борис Акунин рассказал о симптомах заражения коронавирусом

16:49 Быков готов помогать пенсионерам с доставкой продуктов на дом: Лишь бы не ОНФ

16:34 Пикеты уходят с улиц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru