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17:13

На Тележной улице, 21-29, начали сносить исторические флигели

фото ЗакС политика На Тележной улице, 21-29, начали сносить исторические флигели

Активисты известили о начале сноса исторических флигелей, примыкающих к "проблемным" домам на Тележной улице, 21-29. О возобновлении строительных работ градозащитники известили ЗАКС.Ру.

Ранее они обратились к губернатору Александру Беглову с призывом не допустить сноса зданий, пока в городе действует карантин.

"Не так давно губернатор города призвал петербуржцев к самоизоляции, а правительство выпустило постановление, запрещающее любые акции —  даже одиночные пикеты. Однако карантинные меры в связи с пандемией не коснулись строителей. За начавшимся демонтажем наблюдают петербуржцы: градозащитники и жители района. Есть опасения, что инвесторы, пользуясь ситуацией, возьмутся за уничтожение и других резонансных объектов в центре Петербурга", - предположила член петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталия Сивохина.

Дворовые флигели на Тележной не являются объектом культурного наследия, однако относятся к категории исторических. 

Как сообщали активисты, в начале марте комитет имущественных отношений издал распоряжение о продаже домов с торгов за 290,6 млн рублей. Между тем ранее вице-губернатор Николай Линченко на встрече с градозащитниками сообщил, что реальная стоимость выкупа объектов - именно 160 млн рублей.

Напомним, дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако тогда степень износа зданий не превышала допустимых значений. Здания возведены в конце XIX века в модернистском стиле и считаются памятниками архитектуры. Споры по поводу домов не утихают уже не первое десятилетие, граждане регулярно протестуют против возможного сноса.


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