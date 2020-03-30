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12:53

Встревоженная гибелью девочки, Тихонова просит СК проверить все детсады Петербурга

фото ЗакС политика Встревоженная гибелью девочки, Тихонова просит СК проверить все детсады Петербурга

Петербургский парламентарий Надежда Тихонова обратилась к главе ГСУ СК по Петербургу Александру Клаусу с просьбой провести комплексную проверку установленного в детсадах и иных дошкольных учреждениях оборудования на предмет соответствия ГОСТам.

Поводом для обращения депутата послужила гибель трехлетней девочки в садике №100 в Калининском районе: ребенок просунул голову между металлических прутьев и задохнулся, не сумев выбраться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Согласно одному из установленных ГОСТов, указывает Тихонова, на площадках запрещается устанавливать оборудование, в котором дети, играя, могут застрять.

"Тот факт, что это произошло в детском саду, сейчас заставляет всех родителей города волноваться за безопасность своих детей. ГОСТы для детских площадок неспроста так детальны – маленькие дети не могут сами оценивать риски. Сейчас главное, что мы можем сделать – это постараться предотвратить подобные ситуации в будущем", - констатирует эсер.


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