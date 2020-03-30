ЗакС подумывает устроить в мае выборы почетного гражданина Петербурга

Комиссия по культуре петербургского парламента советует провести выборы почетного гражданина города в мае, делится Znak.com. В числе претендентов на данный пост - певица Эдита Пьеха, которая "поборется" за данное звание уже в 17-й раз, поэт-песенник Илья Резник, руководитель Центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова Евгений Шляхто и глава метрополитена Владимир Гарюгин.

Согласно проекту постановления комиссии, разосланному депутатам, голосование предлагается устроить в этом году.

Традиционно звание почетного гражданина присваивается одному либо двум кандидатам в преддверии Дня города, 27 мая. Награда присваивается человеке, внесшему вклад в повышение роли и статуса Петербурга, за укрепление демократии, защиту прав человека и другие выдающиеся деяния.

Последний раз почетного петербуржца выбирали в 2017 году: тогда данное звание получили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

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