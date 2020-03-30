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14:58

"Вот такой карантин": У матери Навального арестовали пенсию в рамках дела ФБК

фото ЗакС политика "Вот такой карантин": У матери Навального арестовали пенсию в рамках дела ФБК

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что у его матери в рамках дела об "отмывании" денег Фондом борьбы с коррупцией попало под арест 50% от пришедшей пенсии - это решение принял Следственный комитет.

Женщине пришлось идти в полномочный орган и писать заявление, чтобы деньги переводили на почту, а не карточку Сбербанка. 

"Вот такой у нас карантин в семье. Надо, как посоветовал Медведев, больше книг читать и меньше думать о деньгах", - резюмировал Навальный.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по отмыванию денег в начале августа прошлого года. СК считает, что в период с 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём.

РБК, ссылаясь на собственные источники, извещал, что главным подозреваемым по делу проходит Леонид Волков.

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