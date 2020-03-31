Смольный: Средняя зарплата петербуржцев в 2019 году составила 63,2 тысячи рублей

Среднестатистический житель Петербурга получал в 2019 году ежемесячную зарплату в размере 63,2 тысяч рублей, заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании городского правительства 31 марта.

Этот показатель, по его словам, выше на треть, чем в среднем по стране. Чиновник объявил, что средняя зарплата за год выросла более чем на 2 тысячи рублей.

Москаленко также заявил, что за год в Петербурге увеличилась средняя продолжительность жизни: с 75,9 лет в 2018 году до 76,3 года - в 2019-м.