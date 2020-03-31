Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

Численность постоянного населения Петербурга на начало 2020 года составила 5,3 млн человек, заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко в ходе заседания городского правительства 31 марта.

В озвученном им докладе об итогах социально-экономического развития региона сказано, что за год горожан стало больше на 14,2 тысячи человек, или на 0,3%.

По словам Москаленко, рост численности населения обеспечили мигранты. Они компенсировали его естественную убыль. В 2019 году в Петербурге родилось 59 тысячи, а умерли 59,2 тысячи человек.