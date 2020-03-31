18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:55

Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

фото ЗакС политика Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

Численность постоянного населения Петербурга на начало 2020 года составила 5,3 млн человек, заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко в ходе заседания городского правительства 31 марта.

В озвученном им докладе об итогах социально-экономического развития региона сказано, что за год горожан стало больше на 14,2 тысячи человек, или на 0,3%.

По словам Москаленко, рост численности населения обеспечили мигранты. Они компенсировали его естественную убыль. В 2019 году в Петербурге родилось 59 тысячи, а умерли 59,2 тысячи человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:50 ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

14:32 Миронов неожиданно передумал приостанавливать деятельность СР

14:08 ФСИН запретила пускать адвокатов в столичные СИЗО

14:01 Кандидат Кобринский: Заслуги и слухи

13:47 Дерипаска выделил деньги на строительство трех "коронавирусных" больниц в Иркутской области

13:45 Из-за коронавируса ЗакС Петербурга ограничил допуск журналистов на заседание

13:21 До мая приостановлена отправка петербургских призывников в армию

13:16 Однофамилец эсера Шмакова решил принять участие в довыборах в ЗакС

12:55 Волхов закрывают на карантин: у границ города установлены блокпосты

12:39 Беглов отказался выслушать предложения Тихоновой о помощи пострадавшим от коронавируса

12:35 Кронштадт закрыли на въезд и выезд граждан

12:10 В РФ выявлено 500 новых случаев заражения COVID-19: плюс 48 - в Петербурге

11:55 Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

11:50 В трех чтениях принят закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

11:34 "Справедливая Россия" решила временно приостановить политическую деятельность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru