Политолог Орешкин считает, что в аппаратной борьбе Собянина "сожрут"

Популярные среди москвичей меры против коронавируса, принятые столичным градоначальником Сергеем Собяниным, с большой вероятностью сыграют с ним злую шутку в дальнейшем, полагает независимый политолог Дмитрий Орешкин. В подкрепление своего прогноза он экстраполировал сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом на первые недели Великой Отечественной войны и общую растерянность советского руководства во главе с Иосифом Сталиным. Хорошего варианта решения проблем у руководителя второго эшелона во власти в тот исторический период, подчеркивает эксперт, не было - вне зависимости, справлялся он с задачей или нет.

"Это отдаленно напоминает кризис между 22 июня и 3 июля 1941 года, когда враг наступает, система оказывается совершенно не готова к организации отпора, а первое лицо исчезает. Все, прекрасно знающие правила подковерной кремлевской интриги, сознают, что тот, кто возьмет на себя инициативу по организации обороны, и если, не дай бог, он организует эту оборону эффективно, то будет немедленно расстрелян и уничтожен товарищем Сталиным. Потому что он перехватит в глазах населения инициативу на себя и как бы займет позицию Сталина, а Сталин этого не прощает", - провел он аналогию в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

По мысли Орешкина, Собянин и обскакал силовиков, которые обязательно ему отомстят и закроют ему дорогу в потенциальные преемники Путина, и перешел дорогу самому президенту, который де-факто в данной ситуации остался нерешительным чиновником.

По последнему опросу "Левады-центра", около трех четвертей москвичей поддерживают строгий режим самоизоляции для граждан, введенный Собяниным и частично скопированный руководителями других регионов. Обязательные ограничения на передвижение по столице коснулись всех категорий граждан ввиду того, что в главном городе страны заразилось и умерло от коронавирусной инфекции больше людей, чем где-либо еще в России.

Похожий прогноз судьбы московского мэра ранее озвучил политик Евгений Ройзман.