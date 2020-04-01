За 18 млн рублей "Ладожскую" подготовят к капитальному ремонту

ГУП "Петербургский метрополитен" разместил на сайте госзакупок заказ на создание проектной и рабочей документации, необходимой для капитального ремонта станции "Ладожская". Максимальная (начальная) стоимость предлагаемого контракта - 18 млн 89 тысяч рублей.

Заявки от подрядчиков-соискателей принимаются до 13 апреля включительно, а итоги торгов подведут 21 апреля. Будущий обладатель контракта должен будет провести инженерно-топографическую съемку участка, обмерные и обследовательские работы по наклонному ходу и натяжной камере, обмерные и обследовательские работы по вестибюлю и разработать проектную и рабочую документацию.

Условия тендера не предусматривают выплату авансов. Проектная документация и сметы должны быть готовы не позднее 1 октября 2021 года.

Капитальный ремонт "Ладожской" включит в себя работы в вестибюле и наклонном ходе. Станция входит в состав правобережной, "оранжевой" ветки подземки и соединена с одноименным железнодорожным вокзалом.