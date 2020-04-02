Экс-полковника Захарченко поместили на карантин в "Кремлевский централ"

Бывшего силовика Дмитрия Захарченко, этапированного в Москву в связи с появлением в его деле новых пунктов обвинения, поместили на карантин в "Кремлевский централ", который находится на территории столичного СИЗО №1, делится "Интерфакс".

На здоровье экс-полковник не жалуется, известил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Ранее Захарченко стал фигурантом еще одного разбирательства о получении порядка 1,5 млрд рублей взяток.

Экс-полковник известен тем, что при задержании в его квартире нашли наличными 124 млн долларов, около 1,5 млн евро и более 340 млн рублей. 1 декабря 2017 года все эти деньги поступили в федеральную казну.