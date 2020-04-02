18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:09

ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

фото ЗакС политика ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

Издание ЗАКС.Ру предложило деятелям политики и юриспруденции подготовить собственное аргументированное разъяснение, почему поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина легитимна необходима. Среди них главы региональных парламентов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и юристы.

ЗАКС.Ру обратил их внимание на то, что заключение Конституционного суда о поправках наполнено сложными юридическими и бюрократическими формулировками:

"Указание в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года № 134-О на то, что два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации не допускает, основано на действующей в момент его принятия (и на сегодняшний день, до возможного вступления в силу изменений, предусмотренных Законом о поправке) редакции статьи 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, положение которой не было ни само изменено, ни дополнено. Во всяком случае, оно не увязано в аргументации Конституционного Суда Российской Федерации с какими-либо положениями глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации, которые позволяли бы рассматривать соответствующую позицию как общее правило, не обусловленное конкретным нормативным содержанием статьи 81 Конституции Российской Федерации".

Преодолев несколько страниц подобного текста, можно все же понять, что Конституционный суд считает поправку легитимной, но только при одобрении ее народом. Чтобы многонациональный российский народ точно понял, почему обнуление возможно и необходимо, авторитетные политики должны прояснить это более доступным языком. 

Кроме этого, отдельного внимания стоит прояснение разницы между ситуацией с обнулением сроков в 2020 году и в 1998 году. Тогда, 22 года назад, президент Борис Ельцин запрашивал у Конституционного суда заключение о возможности обнулить сроки. Во время его президентства страна превратилась из РСФСР в Российскую Федерацию, и был принят новый Основной закон. Конституционный суд же отказался обнулять сроки Ельцина и заявил, что первый его президентский срок тоже засчитывается. В 2020 году практически тот же состав судей решил, что теперь обнуление возможно - ведь предложена специальная поправка для этого. 

Это разночтение ЗАКС.Ру также попросил прояснить сторонников поправки. За наиболее понятное, аргументированное и доступное для населения разъяснение издание вручит ценный подарок. В конкурсе также могут принять участие все желающие.

Разъяснения принимаются до 30 апреля, а итоги конкурса будут подведены до пока не определенного дня голосования по поправкам в Конституцию. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:13 Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

1 апреля, 16:56 Шульман: Противники поправок в Конституцию гораздо категоричнее их сторонников

31 марта, 14:50 ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

27 марта, 18:57 СМИ: Кремль наметил новые даты для голосования по поправкам в Конституцию

27 марта, 10:10 Обнуление сроков Путина одобряют и не одобряют примерно равное число россиян

26 марта, 13:14 Движение "Голос": Публичного обсуждения поправок не было

26 марта, 10:42 Горизбирком отменил решения о своём графике работы на время подготовки голосования по поправкам в Конституцию

25 марта, 22:41 Коронавирус вносит коррективы

25 марта, 19:40 Шульман: Голосование по поправкам может поломать все выборное законодательство

25 марта, 18:25 ЦИК продолжит подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, несмотря на перенос


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:50 Союз журналистов и издатели Петербурга обратились в Смольный за поддержкой

18:14 Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров собственного банка

17:59 Эсеры предлагают доплачивать медикам за лечение "коронавирусных" больных

17:25 Глава республики Коми написал заявление об отставке

17:24 Горизбирком попросил ЦИК отложить довыборы в ЗакС

17:10 Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

17:09 ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

17:03 Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

16:48 Архангельский губернатор Орлов ушел в отставку

16:46 "Кандидатскую его о вреде религии надо аннулировать"

16:26 Милонов призывает к занятиям фитнесом и "отлову жлобья", нарушающего карантин

16:13 Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

15:49 Шендерович не верит, что борьба с коронавирусом у Кремля в приоритете

15:29 Смольный до 5 апреля приостановил еще 21 автобусный маршрут

15:17 Пензенский губернатор пожертвует свою зарплату на борьбу с COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru