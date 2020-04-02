ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

Издание ЗАКС.Ру предложило деятелям политики и юриспруденции подготовить собственное аргументированное разъяснение, почему поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина легитимна необходима. Среди них главы региональных парламентов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и юристы.

ЗАКС.Ру обратил их внимание на то, что заключение Конституционного суда о поправках наполнено сложными юридическими и бюрократическими формулировками:

"Указание в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года № 134-О на то, что два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации не допускает, основано на действующей в момент его принятия (и на сегодняшний день, до возможного вступления в силу изменений, предусмотренных Законом о поправке) редакции статьи 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, положение которой не было ни само изменено, ни дополнено. Во всяком случае, оно не увязано в аргументации Конституционного Суда Российской Федерации с какими-либо положениями глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации, которые позволяли бы рассматривать соответствующую позицию как общее правило, не обусловленное конкретным нормативным содержанием статьи 81 Конституции Российской Федерации".

Преодолев несколько страниц подобного текста, можно все же понять, что Конституционный суд считает поправку легитимной, но только при одобрении ее народом. Чтобы многонациональный российский народ точно понял, почему обнуление возможно и необходимо, авторитетные политики должны прояснить это более доступным языком.

Кроме этого, отдельного внимания стоит прояснение разницы между ситуацией с обнулением сроков в 2020 году и в 1998 году. Тогда, 22 года назад, президент Борис Ельцин запрашивал у Конституционного суда заключение о возможности обнулить сроки. Во время его президентства страна превратилась из РСФСР в Российскую Федерацию, и был принят новый Основной закон. Конституционный суд же отказался обнулять сроки Ельцина и заявил, что первый его президентский срок тоже засчитывается. В 2020 году практически тот же состав судей решил, что теперь обнуление возможно - ведь предложена специальная поправка для этого.

Это разночтение ЗАКС.Ру также попросил прояснить сторонников поправки. За наиболее понятное, аргументированное и доступное для населения разъяснение издание вручит ценный подарок. В конкурсе также могут принять участие все желающие.

Разъяснения принимаются до 30 апреля, а итоги конкурса будут подведены до пока не определенного дня голосования по поправкам в Конституцию.