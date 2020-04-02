Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров собственного банка

Бизнесмен Олег Тиньков, двумя неделями ранее передавший права владения акцииями TCS Group своей семье, заявил о том, что в ближайшее время перестанет возглавлять совет директоров "Тинькофф банка", сообщает РИА "Новости".

"Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - приводится его комментарий.

Передачу прав на контролируемые им две компании в семейный траст Тиньков начал еще минувшей осенью.

В начале марта стало известно о том, что один из наиболее богатых российских предпринимателей болен острой формой лейкемии.