18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:56

Беглов и Макаров почтили память жертв теракта в петербургском метро

фото ЗакС политика Беглов и Макаров почтили память жертв теракта в петербургском метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и заместитель начальника петербургского метрополитена Евгений Козин прибыли на станцию метро "Технологический институт", чтобы почтить память погибших в результате теракта 3 апреля 2017 года, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Первые лица города возложили цветы к мемориальной доске, которая накануне была установлена в перронном зале станции "Технологический институт 1".

Беглов выразил уверенность, что если бы не карантин, к станции пришли бы множество петербуржцев. Макаров заявил, что теракт обернулся поражением для террористов, а жители города продемонстрировали взаимопомощь и доказали, что их не запугать. 

3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. Пострадали 102 человека, 15 из них погибли.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:15 ЦИК перенес довыборы в ЗакС по 21 округу

14:11 Петербургские эсеры запускают службу дистанционной правовой помощи

13:46 Беглов спустился в подземку и изучил меры, принимаемые для борьбы с COVID-19

13:17 Адвокаты обратились к Генпрокурору с просьбой перевести Шестуна под домашний арест

12:51 Благодаря коронавирусу вдова Лужкова снова стала богатейшей женщиной России

12:44 "До 30.04 мы умрем с голода": Жители Кудрово выразили отношение к продлению каникул

12:36 ЦИК отложил 94 кампании по выборам в России

12:27 Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в крупной взятке

12:06 Миронов считает, что парад Победы можно перенести на 24 июня

11:56 Беглов и Макаров почтили память жертв теракта в петербургском метро

11:42 На главу "Альянса врачей" Васильеву составили протокол "за оказание гуманитарной помощи врачам"

11:38 Вишневский предложил сократить налог на имущество не только для гостиничного бизнеса

11:06 В Уфе гулявшего ночью мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

10:38 В России выявлен 601 новый случай заражения COVID-19: плюс 9 - в Петербурге

10:25 Петербургский бизнес-омбудсмен выступит в Заксобрании 8 апреля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru