ФСБ предотвратила теракты в ХМАО и Ставрополье

Федеральной службе безопасности РФ удалось пресечь теракты в Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае, извещает РИА "Новости".

По информации оперативников, совершить противоправное действо могли две запрещенные в РФ террористические организации "Исламское государство" и "Имарат Кавказ".

В частности, в городе Лянтор в ХМАО в руки правоохранителей попались трое местных жителей, готовивших взрыв в одной из локальных торговых точек. У них обнаружили и изъяли СВУ, компоненты для его изготовления, а также оружие и боеприпасы. Задержанные мужчины якобы причисляют себя к движению "Имарат Кавказ".

В Ставрополье, в Нефтекумске, пресечена деятельность ячейки ИГ, состоявшей из местного жителя и выходца из Дагестана. Задержанные якобы готовили нападения на полицейских, а также террористические атаки на местах массового пребывания граждан.

В результате действий силовиков один из преступников был задержан, а второй, оказывавший сопротивление, - ликвидирован.

Среди гражданских и силовиков пострадавших нет. На месте также были найдены предметы и вещества, говорившие о том, что бандиты готовились к преступлению.

В рамках обоих случаев решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 (Теракт), 222 (Незаконное хранение оружия и боеприпасов), 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.