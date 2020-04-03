"Призыв в могилу": У военкомата растянули антивоенный баннер

Возле стен военного комиссариата Центрального района представители молодежного движения "Весна" продемонстрировали прохожим широкий антивоенный баннер с надписью "Призыв в могилу". Акцию осветило издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

"Российская оборонка готова паразитировать на молодых людях нашей страны любой ценой — в том числе, подвергая их жизнь и здоровье риску заболеть коронавирусом, создавая условия, которые абсолютно не соотносятся с анонсированной „самоизоляцией", это не говоря уже о том, что у ребят забирают целый год жизни", - прокомментировал перфоманс один из его участников Валентин Хорошенин.

Отметим, что из-за опасностей пандемии коронавируса в Петербурге призыв, в ряде субъектов РФ стартовавший 1 апреля, решили перенести как минимум на месяц.

В Петербурге по состоянию на 3 апреля инфицированы COVID-19 156 человек, по стране - свыше четырех тысяч человек.