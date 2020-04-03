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17:25

Граффити на Петроградской стороне стало предметом судебного разбирательства

фото ЗакС политика Граффити на Петроградской стороне стало предметом судебного разбирательства

Большое граффити на торце дома по Большой Зелениной улице, изображающее самолеты в небе, стало причиной для обращения в суд чиновников из администрации Петроградского района, передает строительное издание "Канонер".

Первоначально акт настенной живописи входил в целевую программу, составленную районными властями, однако создано оно было до согласования с чиновниками из комитета по градостроительству и архитектуре. Утверждается, что договориться с комитетом Смольного не удалось даже районным чиновникам. Теперь последние судятся с районным Жилкомсервисом №2, требуя закрасить художественное произведение. Решения пока нет, и изображение на здании сохраняется.

Рисунок высотой с целый дом появился на своем месте летом 2017 года.

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