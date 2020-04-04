Один из двух вестибюлей "Технологического института" закрывают на капремонт

Наземный вестибюль станции "Технологический институт-1" ("красная" ветка метрополитена) с 6 апреля закроют на вход и выход для проведения капитального ремонта, передает сайт городского правительства.

Согласно условиям контракта, подрядчик АО "Эн-Системс" должен будет заменить три износившихся эскалатора на четыре новых, что для петербургской подземки является прецедентом, и частично заменить конструкции наклонного хода. Исполнитель также взялся отреставрировать архитектурные элементы на станции.

Отмечается, что в наклонном тоннеле с эскалаторами перестала полноценно функционировать система гидроизоляции: ее, соответственно, тоже приведут в порядок.

Работы рассчитаны не менее чем на 14 месяцев. Контролировать их качество и безопасность будут, в том числе, специалисты из КГИОП.