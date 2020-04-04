В Подмосковье взорвался подъезд жилого дома, есть погибшие

Один из подъездов пятиэтажной "хрущевки" в подмосковном Орехово-Зуеве полностью обрушился в результате взрыва, передает "Интерфакс".

По данным агентства, ссылающегося на анонимный источник, под завалами есть погибшие. Telegram-канал Mash утверждает, что четверо людей пострадало.

Аналогичный случай имел место в конце марта в Магнитогорске. Согласно официальной версии, тогда произошел взрыв газа, унесший жизни троих людей.