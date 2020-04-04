"Коммунисты России" нуждаются в переименовании Пражской улицы

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, случившийся 3 апреля и возмутивший членов партии "Коммунистов России", побудил их петербургское отделение написать обращение в Смольный, в котором они просят переименовать Пражскую улицу (Фрунзенский район) в улицу маршала Конева.

"Надо продумать еще какие-то меры по давлению на эту неблагодарную страну. Довольно много российских туристов посещало Прагу до эпидемии. По-видимому, обществу стоит бойкотировать это туристическое направление после снятия ограничений. Пусть чехи недосчитаются наших денег", - считает лидер петербургской партийной ячейки Сергей Малинкович.

По его мнению, чехи оказались "бессовестной" нацией, забывшей о том, что советские солдаты освободили ее от немецко-фашистского угнетения, и, соответственно, на празднование 75-летия победы в ВОВ приглашать чехов не следует.

С подобными рассуждениями вынужден будет ознакомиться губернатор Александр Беглов.

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