Смольный предложил изменения в законы о полномочиях муниципалов

Комитет финансов подготовил законопроект об изменениях документов о ряде полномочий муниципальных образований. В частности, поправки ведомство хочет внести в городской закон о полномочиях МО по организации и осуществлению работы по опеке и попечительству (Закон Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109).

Согласно документу, теперь контролировать эту деятельность будет только правительство Петербурга. В прошлой редакции закона этим могло заниматься и Законодательное собрание города:

"Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в том числе за использованием материальных и финансовых средств, предоставляемых для осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляется уполномоченными Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Правительством Санкт-Петербурга органами государственной власти Санкт-Петербурга".

При этом, в законе остается статья о полномочиях ЗакСа при реализации закона. В частности, парламент может запрашивать у органов местного самоуправления документы, предусматривать в бюджете средства на выполнение закона и другое.

Правительство будет не только заслушивать отчеты руководителей, проводить систематический анализ, но и, среди прочего, определять качество достижения органами местного самоуправления целевых показателей. Эта возможность появилась в обновленной версии документа.

В прошлой редакции закона в статье 10 было прописано, как проходит проверка муниципальных образований. В новой версии статьи подобных пунктов нет.

В статью 11 закона добавлен пункт о том, что органы государственной власти Петербурга могут прекратить работу МО по опеке и попечительству, если признают ее нецелесообразной. Также городские власти могут лишить этих полномочий муниципальное образование при невозможности их осуществления, при их неисполнении, изменении федерального законодательства и при нецелевом расходовании выделенных на это денег.

Аналогичные изменения внесены в закон о госполномочиях МО по составлению протоколов об административных правонарушениях (Закон Санкт-Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6) и в закон об уборке территорий муниципалами Колпинского, Кронштадтского, Курортного,

Петродворцового, Петроградского и Пушкинского районов (Закон Санкт-Петербурга от 23 июня 2010 года № 391-99). Ранее контролировать исполнение этих полномочий могла Контрольно-счетная палата и правительство, в новой редакции - только уполномоченные правительством Петербурга исполнительные органы государственной власти. Документ также наделяет правительство правом проверять целевые показатели по исполнению полномочий МО и лишать этих полномочий при их нецелесообразности.

В прошлой редакции закона уточнялось, что городские власти могут забрать у муниципалов их полномочий до принятия соответствующего закона при ряде условий. Новый закон эти пункты из документов исключает.

Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе. Проверять его планируют до 19 апреля.