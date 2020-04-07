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11:21

Единороссы хотят ввести наказание за иностранное финансирование политдеятельности

фото ЗакС политика Единороссы хотят ввести наказание за иностранное финансирование политдеятельности

Российский Уголовный кодекс может пополниться еще одной статьёй: представители думской фракции "Единая Россия" разработали проект закона, предполагающего введение "санкции" за получение иностранного финансирования политической деятельности (до 5 лет ограничения свободы). Кроме того, в этой же статье будет прописано и обстоятельство, отягчающее наказание: если заграничное инвестирование той или иной политорганизации привело к массовым беспорядкам (до 10 лет), делится РИА "Новости".

Авторы инициативы - единороссы Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев.

"Уголовную ответственность за иностранное финансирование политической деятельности до 5 лет мы хотим. Мы еще будем смотреть. Может быть, будут квалифицирующие последствия. Я имею в виду квалифицирующийся признаки в форме последствий, например. Тогда мы санкции увеличим. Допустим, сделаем до 10 лет лишения свободы. Это в случае если, например, в результате иностранного финансирования произошли массовые беспорядки", - пояснил суть задумки депутат Марченко.

Согласно законопроекту, замеченная в иностранном спонсировании политорганизация должна быть не только наказано уголовно, но и незамедлительно ликвидирована.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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