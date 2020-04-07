Детские площадки в Мурино обработали антисептиком

В администрации Муринского городского поселения отчитались о завершении работ по дезинфекции всех игровых детских площадок, находящихся в черте населенного пункта.

Днем ранее, 6 апреля, антисептиком обработали последние досуговые и спортивные зоны Западного микрорайона.

Кроме того, продезинфицированы были также площадки в деревне Лаврики, входящей в Центральный микрорайон Мурино.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в поселении установлен режим полной самоизоляции граждан.

По состоянию на 7 апреля, в 47 регионе зафиксировано 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.