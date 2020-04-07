"Единая Россия" опубликовала в журнале рассказ Айзека Азимова о государстве без выборов

Во втором номере журнала "Парта", который издает высшая партийная школа "Единой России", опубликовали рассказ Айзека Азимова "Выборы", обратили внимание "Открытые медиа".

В этом рассказе Азимов описал будущее государство "электронной демократии". В нем граждане отказались от выборов и зависимы от решений компьютера под названием Multivac. Этот компьютер выбирает одного человека, "самого типичного представителя страны для этого года", и задает ему несколько вопросов, которые нужны машине, чтобы проанализировать умонастроения и политические предпочтения всех граждан. При этом граждане уверены, что таким образом они все осуществляют "принадлежащее им свободное, ничем не ограниченное право выбирать свое правительство".

Письмо со ссылкой на электронную версию журнала партийная школа направила участникам кадрового проекта "Политстартап". Это проект "Единой России", призванный выявить потенциальных молодых кандидатов среди сторонников партии для участия в выборах в Госдуму в 2021 году.