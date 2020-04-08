ФАС предлагает с июля поднять цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением начиная с 1 июля увеличить на 3% оптовые цены на газ для населения и промышленности. Проект документа доступен на портале правовых актов.

"Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", - говорится в тексте заявления ФАС.

В проекте приказа также указаны новые оптовые цены на газ по регионам. Согласно опубликованному перечню, тарифы будут в среднем проиндексированы на 3%. Следует отметить, что в 2019 году тариф на газ для населения и предприятий был увеличен лишь на 1,4%; ещё годом ранее расценка возросла на 3,4%.