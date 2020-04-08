Оскандалившегося замглавы Минпромторга исключили из "Единой России"

Президиум генерального совета "Единой России" принял решение исключить из партии замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, информирует РБК.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что действия замглавы Минпромторга запятнали репутацию политячейки, а его поведению "нет и не может быть оправданий". Он подчеркнул, что "человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом".

Кроме того, Турчак обратился к премьеру Михаилу Мишустину и руководителю Минпромторга Денису Мантурова с просьбой изучить вопрос об отставке Овсянникова с поста замглавы министерства.

5 апреля чиновник, пренебрегая всеми правилами, прошел мимо зоны контроля в аэропорту Ижевска, отказавшись представиться и предъявить какие-либо документы, после чего, намекая на безнаказанность ввиду высокого поста, стал нецензурно оскорблять полицейских. В итоге на Овсянникова составили протокол по статье о мелком хулиганстве.