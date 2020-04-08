Титов предложил освободить малый бизнес от налогов

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей и глава Партии роста Борис Титов на пресс-конференции ТАСС 8 апреля предложил освободить малый бизнес от уплаты налогов на три года. Омбудсмен считает, что это поможет предпринимателям справиться со сложной экономической ситуацией.

- Просто сделать ставку - ноль. Вообще забыть, что малый бизнес сегодня является фискальным источником бюджета. Все другое регулирование, кроме этого. Бизнес должен… Дайте ему жить, дайте ему свободу сегодня, в условиях кризиса. Они сами решат, как и куда сегодня направить основные ресурсы, основные силы, - заявил Титов.

Он отметил, что сумма налогов от малый бизнес на специальном режиме в бюджете составляет около 800 млн рублей. Эта сумма может быть покрыта за счет других источников и резервного фонда, считает омбудсмен.

Титов уточнил, что могут возникнуть вопросы о том, что при отсутствии отчетности бизнес сам не будет знать положение собственных дел. Омбудсмен отметил, что отчетность можно оставить, но исключить уплату налогов "хотя бы на три года".