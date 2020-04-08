18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:58

Ударивший полицейского дверью петербуржец поразмышляет о содеянном в колонии

фото ЗакС политика Ударивший полицейского дверью петербуржец поразмышляет о содеянном в колонии

Выборгский райсуд огласил приговор в отношении местного жителя Андрея Литвина, обвиняемого в применении насилия по отношению к представителю власти (ст. 318 УК РФ): будучи задержанным мужчина ударил полицейского дверью по руке.

Находясь в участке и выражая явное нежелание отправляться в комнату для задержанных, Литвин начал дебоширить и в порыве гнева сильно прищемил руку борца с преступностью. Страж порядке в итоге заработал внушительный кровоподтек.

На заседании Литвин полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца. По совокупности приговоров – 2 месяца 5 суток в ИК общего режима", - отчитались в объединенной пресс-службе судов города.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:25 Путин поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

16:23 Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов

15:57 Путин предложил выплачивать 80 тысяч рублей врачам, лечащим больных коронавирусом

15:57 Амосов призвал к переориентации бюджета на нужды обедневших петербуржцев

15:20 У "Пионерской" ради строительства жилой высотки снесут гипермаркет

15:02 На внеочередном заседании ЗакС принял четыре "антивирусных" законопроекта

15:01 Титов предложил новые меры по помощи предпринимателям

14:54 Путин проведет "коронавирусное" совещание с главами регионов и снова обратится к россиянам

14:49 Полицию наделили правом штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

14:48 Петербургский ЗакС увеличил на 20 тысяч рублей бюджет конкурса детских эко-рисунков

14:35 Шнуров "держит пари", что правительство начнет "душить" россиян

14:30 Бизнес-омбудсмен Петербурга высказал свое отношение к идее прямых выплат населению

14:25 В Шушарах построят новую школу, детсад и поликлинику

13:59 В Белоруссии госпитализировали 15 россиян с выявленным коронавирусом

13:58 Ударивший полицейского дверью петербуржец поразмышляет о содеянном в колонии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru