Петербург вошел в список субъектов РФ с самыми открытыми бюджетами

Петербург по итогам 2019 года впервые в новейшей истории попал в так называемую "группу А" российских регионов, в которую входят субъекты РФ с наиболее прозрачными бюджетами, сообщает пресс-служба городского правительства. Соответствующая таблица размещена на сайте НИФИ (научно-исследовательского Финансового института при Минфине) - вуза, проводившего исследование.

Группа А характеризуется как группа с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. По итогам года в нее вошел 21 регион, и Петербург среди них - шестнадцатый. Годом ранее город-субъект РФ "финишировал" на 24 месте и находился рангом ниже.

Возглавляют тройку бюджетов по такому показателю, как открытость, Чувашия, Краснодарский край и Московская область.