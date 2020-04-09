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11:53

КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

фото ЗакС политика КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выделил 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских" в разных районах Петербурга, извещает пресс-служба КРТИ. 

Работы, которые заказало подведомственное комитету СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", будут выполнять ООО "РОСЗНАК" и ООО "АИР Магистраль". 

За более чем 7,7 млн рублей "Росзнак" установит искусственные дорожные неровности в Калининском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах. "Лежачие полицейские" появятся по 17 адресам.

За 7,4 млн рублей "АИР Магистраль" уложит "полицейских" в Центральном, Красносельском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском и Адмиралтейском районах.

Ожидается, что все работы обозначенные фирмы завершат до конца мая текущего года.

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