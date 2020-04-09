Суд над историком Соколовым отложили из-за карантина в "Крестах"

Октябрьский суд Петербурга отложил судебное заседание по делу бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Соколова невозможно доставить в суд из-за карантина в СИЗО-1 "Кресты", в котором он находится. На какой срок отложено заседание, неясно: представители судов пообещали сообщить об этом дополнительно.

Обновлено 13:35 Судебное заседание отложено на 13 мая.

Ранее суд продлил срок ареста Соколову на полгода, до сентября. В апреле его перевели в "Кресты" из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.