СМИ: В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

В одном из бизнес-центров в Москве произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

О взрыве в здании на 2-й Брестской улице сообщают ТАСС и Baza. По данным Baza, в бизнес-центре выбиты все стекла. Агентство городских новостей "Москва" в Telegram-канале уточняет, что, по словам очевидцев, взрыв прогремел у посольства Словакии.

Обновлено 14:02 По данным Baza, во время ремонтных работ в здании у посольства Словакии взорвался котел, на 10 этаже здания находится бойлерная. Сообщается о небольшом возгорании, которое быстро потушили.

Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на управление МЧС по Москве сообщает, что на месте работают спасатели, "ведут разведку".