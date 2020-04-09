ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

К 9 апреля ЗАКС.Ру ни один сторонник поправок не прислал ЗАКС.Ру своего разъяснения о поправках в Конституцию в рамках объявленного конкурса о самом аргументированном и понятном рассказе о легитимности и необходимости внесения изменений в Основной закон страны. Предложения написать такие пояснения издание направило более чем 60 сторонникам обновления Конституции. Ответная реакция пока поступила только от технической службы сайта депутата Государственной Думы от "Единой России" Александра Брыксина. В письме утверждается, что в ближайшее время ЗАКС.Ру получит ответ на свое обращение.

Издание продолжает рассылать приглашения поучаствовать в конкурсе. Среди адресатов - главы региональных парламентов, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и юристы.

ЗАКС.Ру обратило их внимание на то, что заключение Конституционного суда о легитимности поправок написано сложным юридическим языком. Если же сторонники изменений надеются на максимальную поддержку от россиян, то им необходимо более понятно и аргументировано объяснить предлагаемые перемены в основном законе.

В частности, речь идет о поправке об обнулении президентских сроков Владимира Путина и юридической возможности это сделать несмотря на то, что Конституционный суд не позволил провести аналогичную операцию Борису Ельцину в 1998 году.

За наиболее понятное, аргументированное и доступное для населения разъяснение издание вручит ценный подарок. В конкурсе также могут принять участие все желающие.

Разъяснения принимаются на редакционную почту до 30 апреля, а итоги конкурса будут подведены до дня голосования по поправкам в Конституцию, который пока не определен.